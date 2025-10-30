秋田県大仙市の響屋大曲煙火（斎藤健太郎社長）が来年７月４日、米国建国２５０周年を祝って打ち上げられる花火のうち約７０００発を輸出することになった。斎藤社長は「お祝いに花を添えるのはとても名誉なこと。日本の花火のすばらしさを知ってもらう機会になれば」と意気込んでいる。響屋は１８９４年創業の老舗で、全国花火競技大会「大曲の花火」をはじめ全国の花火大会で数々の受賞歴を誇る。今春、交流のある米ロッツィ