1995年、「プリント倶楽部®」（セガ／アトラス）から始まったプリントシール文化は、女子高生たちの遊びを一変させ、90年代カルチャーを象徴するアイコンとなった。日常的に写真を撮って “かわいく”残すという新しい体験は、時代ごとに進化を重ね、いまも若い世代に受け継がれている。そして、フリューは1997年にプリントシール機業界に参入して以来、平成から令和にかけてプリの歴史をつくってきた。現在、プリのシェアNO.