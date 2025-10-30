AIなどを活用したDX（デジタルトランスフォーメーション）でビジネスはどう変わるのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「JR東日本が進化を遂げようとしている。その核心は『鉄道とは何か』という問いそのものの再定義である」という――。写真＝iStock.com／MasaoTaira※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MasaoTaira■「鉄道の定義」を入れ替える企業が生まれたJR東日本が本年7月に掲げた長期ビジョン「