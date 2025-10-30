ZIPAIR Tokyoは、「フラッシュセール」の対象路線にアジア路線を追加した。11月5日まで開催する。東京/成田発着の対象路線と片道最低運賃は、ソウルが8,000円、マニラが11,500円、シンガポールが14,700円、バンコクが16,500円、バンクーバーが28,950円、ロサンゼルスが29,250円、サンフランシスコ・サンノゼが32,500円、ヒューストンが39,000円。いずれも燃油サーチャージなし、諸税別。搭乗期間は10月27日から2026年3月13日まで。