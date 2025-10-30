前編記事『世界最大の資産運用会社すら投資で大損…もはや修復不可能か、悪化し続ける中国不動産市場の悲惨な実態』で見てきたように、中国の経済を悪化させている元凶ともいえる不動産市場は一向に回復の兆しが見えない。国民の不満は高まるばかりに思えるが、肝心の習近平は相変わらずの経済オンチぶりを発揮していた。経済回復ではなく「国威発揚」中国経済に暗雲が立ちこめる中、中国共産党の重要会議、第20期中央委員会第４回