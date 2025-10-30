セリエA第9節が29日に行われ、インテルとフィオレンティーナが対戦した。インテルは前節終了時点で首位ナポリと勝ち点差「6」の4位に位置している。その首位ナポリは一足先に今節を消化し、レッチェに勝利。なんとしても食らいつくために、勝ち点「3」をつかみ取りたいところ。対するフィオレンティーナは、リーグ戦4分け4敗と未だに白星が遠い。強豪インテル相手に、今季初のリーグ戦勝利を手にすることはできるか。立ち上