歴代大統領とも親交が深いどこにでもある「町の不動産屋」の2代目社長でありながら、フィリピンに強いコネクションを持ち日系企業の現地進出、またフィリピン側からの日本の土地売買に深く関わる人物がいる。秦智彦（58歳）は約30年前に裸一貫で現地を訪れ、財団法人や現地法人などを設立、今では日系の財界・政界からも多くの相談を受けるようになった。秦が代表を務める「山彦建設（株）」は、板橋区赤塚で地域密着型を掲げ約60