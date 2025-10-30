29日の夜、山形県鶴岡市大山の大山小学校そばの民家でクマが目撃されました。一時居座っていたとみられ、けさになり警察と猟友会が出て駆除する方針でしたが、その後ゆくえをくらましました。 【画像】けさの現場 ドローンなどで探していますが、見つかっていません。 現在、小学校などでも警察が捜索を行っています。学校は当初保護者同伴登校などの措置をとるとしていましたが、休校となりました。 県民生活へのクマの