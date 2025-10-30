高市首相は、10月26日、ASEAN首脳会議に出席し、外交デビューを果たした。日本初の女性宰相ということで歓迎され、日本のメディアの支持率調査でも70％を超える高支持率を記録している。トランプ大統領もまた、アジア歴訪の旅に出ており、ASEAN 首脳会議などをこなし、27日には来日し、日米首脳会談を行った。アメリカと中国は、マレーシアで閣僚級貿易協議を実施した。それは、30日の行われる米中首脳会談の地ならしである。【前