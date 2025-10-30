ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】米シンクタンク、戦争研究所は28日の戦況分析で、ウクライナ東部ドネツク州の要衝ポクロウシク情勢について、ロシア軍が市内からの避難経路を全て掌握しており、民間人約1200人が取り残されている可能性があると指摘した。ウクライナのゼレンスキー大統領は29日「ポクロウシク方面が最も困難な状況にある。ロシア軍はあらゆる手段を使って足場を築こうとしている