授かり婚ではあるものの幸せな結婚をしたはずだったミユ。しかし夫であるユウイチは、妊娠を機にミユにつらく当たるように。周囲の人の協力を得ながら昼逃げに成功し、残すはユウイチとの決着をつけるのみ！『モラハラ夫から昼逃げした話』最終話をごらんください。 両親や義両親の理解も得た上で、友人の助けを借りモラハラ夫からの昼逃げに成功したミユ。しかしまだ、モラハラ夫と決着をつけるという大切な使命が残っていたの