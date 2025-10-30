7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。幼い子どもは成長するにつれて、言語能力が発達し、自我や自立心も芽生え、自分のやりたいことややりたくないことをきちんと言葉にして主張