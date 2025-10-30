人気ホラーコメディ映画『ゾンビランド』シリーズのジェシー・アイゼンバーグが、第3作の実現に積極的な姿勢を示した。もっとも、現実的に製作されるのはしばらく先になりそうで……。 『ゾンビランド』（2009）は、ジェシー・アイゼンバーグ、ウディ・ハレルソン、エマ・ストーン、アビゲイル・ブレスリンという顔ぶれで、ゾンビが蔓延した終末世界を生き抜こうとする生存者たちを描