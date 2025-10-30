和食は、日本人にとって日常のごはん。毎日つくるものだからこそ、材料も手順も少なく、シンプルに。でも大事なポイントは省かず、ていねいに。それが「和食上手」になるコツです。本記事では、上田淳子さんの“シンプル和食”レシピより、「牛ねぎじゃが」を公開します。 上田淳子さんのシンプル和食 目指したのは、材料も手順も最小限ながら、食べる人の期待を裏切らない味！みんなが頭に、胃袋に、思い描いている定番おかずを