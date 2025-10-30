タイ・チェンライで日本米をつくるカセアム・サマナさん＝2025年8月、藤崎麻里撮影 「令和の米騒動」で日本の米作りに関心が高まるなか、輸出に活路を見いだす動きが出ている。ただ、海外でも日本米と同じ短粒種の生産が増えており、日本からの輸出米のライバルになる。世界有数の米生産大国のタイでも、実は、日本米生産の蓄積がある。タイの米農家や販売業者を訪ねた。世界有数の「米作り大国」、タイ。香り高い長粒