クリスマス、恋人がいないため、ひとりで過ごす可能性のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。一人ぼっちのクリスマスには、様々な珍現象（？）が起こるものです。そこで今回は「ひとりぼっちのクリスマス」に焦点を当て、「クリスマスに恋人がいない人に起こる７つの不思議」を紹介させて頂きます。どのような不思議な現象が起こるのでしょうか。【１】異様に寒く感じる。ひとりぼっちのクリスマスは人肌が恋しくなり、異様