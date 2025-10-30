舘ひろし 舘ひろし、眞栄田郷敦、尾上眞秀、椎名桔平、MEGUMI、藤井道人監督が29日、都内で行われた映画『港のひかり』（11月14日公開）東京プレミアイベントに登壇した。本作は、「誰かのために生きる」…12年にわたる運命と絆を、完全オリジナル脚本で描いたヒューマンストーリー。昨年「正体」で映画賞を総なめにした藤井道人氏が監督を務め、『鉄道員（ぽっぽや）』（撮影）や『劔岳 点の記』（監督）など数々