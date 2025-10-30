◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席。２７日（同２８日）の第３戦で物議をかもした“敬遠問題”について言及した。大谷は延長１８回の死闘となった第３戦で第４打席まで