就任したばかりの高市早苗首相が、トランプ米大統領を日本に迎えて行った初の日米首脳会談。アメリカをはじめ英語圏メディアは、その一挙手一投足をどう伝えたのか？そこからは「日本初の女性首相」という枠を超えた、二面性をはらむ新リーダー像が浮かび上がってくる。ニューヨーク在住のジャーナリスト・シェリーめぐみ氏が解説する。「安倍式」大歓迎にトランプ氏もご満悦首脳会談後、まず英語圏の各メディアが一斉に報じたのは