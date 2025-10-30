秋篠宮の次女・佳子さまは、10月25日、26日に滋賀県を訪問された。今月、佳子さまが同県を訪れるのは、「第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）」の総合閉会式などに出席された10月7日、8日に続き2回目だ。【全身を見る】賛否を呼んだ「クッキリした形状のワンピース」「99000円」のスカートコーデなど皇室ジャーナリストが語る。「前回の滋賀訪問では、姉・小室眞子さんから2022年より引き継いだ、国スポの総合閉会