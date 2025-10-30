¥Æ¥ìÅì¤Ç¡¢Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë2»þ5Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡×¡£¡ÚÆ°²è¡ÛMC¤Ï±ÊÀ¥Î÷¡ª¥²¥¹¥È¤È¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¡ªËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ëè²óÉý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¥²¥¹¥È¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤äÁÛ¤¤½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òMC