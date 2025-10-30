不登校の小中生が過去最多35万人超2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人。12年連続で増加している。そんな現状の中、2025年9月4日に発売された『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が話題になっている。ジャーナリストの島沢優子さんが、40年にわたって不登校の子どもと