この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 器についた食べ物、きれいに食べたい子の一言に7千いいね まるこ☺︎ 👦2y＋👶0y@育休(@maruko210927)さんの投稿です。家庭や保育園で教わる食事の