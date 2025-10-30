軽自動車ユーザーがそのまま乗れるEV ジャパンモビリティショー 2025でワールドプレミアされた、スズキの軽乗用EVコンセプト『ビジョンeスカイ（Vision e-Sky）』。会場で、企画担当者である箕輪多香子氏、エクステリアデザインを担当した松浦漠氏、インテリアデザインを担当した佐々和希氏、そしてCMFを担当した鈴木千尋氏にお話を伺った。【画像】2026年度内の量産化を目指す軽乗用EVコンセプト！スズキ・ビジョンeスカイ全31