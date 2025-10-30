株式会社oricon ME（東京都港区）は、このほど「カーメンテナンスサービス」についての満⾜度調査を実施し、『オリコン顧客満⾜度』公式サイト内にてその結果を発表しました。その結果、「2025年 満足度の高い『カーメンテナンスサービス』ランキング」は「ミスタータイヤマン」が2年連続で総合1位を獲得しました。【ランキング】2025年満足度の高い『カーメンテナンスサービス』（調査結果を見る）調査は、過去2年以