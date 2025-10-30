先週、防衛相に就任したばかりの小泉進次郎氏に、早くも正念場がやってきた。全国で被害が深刻化しているクマ対策のため、秋田県に自衛隊を派遣する方針になったのだ。今年度は死者数が全国で過去最多の10人（10月28日時点）となるなど、一刻を争うクマ問題。農水相時代には「コメ担当大臣」として備蓄米放出を進め、一定の成果を上げた進次郎氏だが、「クマ担当大臣」としては新たな壁にも直面。彼は国民の安全を守ることができる