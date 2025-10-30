●きょう30日(木)も底冷えが強く、内陸や山間部を中心に一桁の気温●日中は20度を超えるところが多く、朝との寒暖差に要注意●あす31日(金)はぐずつく天気。洗濯物はきょう30日(木)のうちに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ この時間、徳佐は0.5度。今シーズン初の0度台となりました。山口市内でも6.4度と、きょう30日(木)も放射冷却の影響で底冷えが強くなっています。 これから日ざしとともに、気温は順調に上がっていくと見込