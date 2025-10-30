あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座恋愛や人間関係で、心を通わせるような深い対話ができそうな日です。今まで曖昧にしていた気持ちやすれ違いに向き合うにはぴったりのタイミング。飾らない本音が、相手の心にまっすぐ届くはず。誠意をもって話すことが、信頼の絆を強くしてくれます。★第2位……双子