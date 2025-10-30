キリンビールは11月25日より、「麒麟特製 みかんサイダーサワー(期間限定)」を発売する。本商品は、キリンの独自技術である「コーヒーチェリー由来の発酵香料素材」を使用しており、飲みごたえのある味わいを実現。発売に先駆けて、10月29日に「『麒麟特製 みかんサイダーサワー(期間限定)』先行体験会」が開催された。○コーヒーチェリーをキリン独自の技術で応用冒頭、キリンホールディングス R&D本部 飲料未来研究所の辻さ