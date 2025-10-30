オランダ下院選の投票所で並ぶ人々＝29日、オランダ西部ハーグ（共同）【ハーグ共同】オランダで29日、下院（定数150）の総選挙が投開票された。オランダ公共放送の出口調査によると、中道リベラルの民主66が最多の27議席を獲得。前回下院選で勝利した極右の自由党（PVV）が25議席で続き、第1党の座を失う見通しとなった。単独で過半数を獲得する政党はないため、民主66が主導し連立政権樹立に向けた協議が始まる。過激な反イ