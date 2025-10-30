シンガーソングライターの槇原敬之が、18日に行われたフジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ VOL.50』の夜公演に出演した。槇原敬之○「寒暖差のつらさを励ます歌」を即興制作漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同ライブ。能町は、槇原が音楽活動を始めるにあたり、「曲を作ろうと思ったのか、歌いたいと思ったのか、どっちが先なのかと思って」と素直な疑