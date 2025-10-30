●先が気になり続けた1時間 三谷幸喜のオリジナル脚本で、1984年の渋谷「八分坂」という商店街を舞台にした群像劇のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FOD、Netflixで配信)の第5話が、29日に放送。三谷の伝統芸とも言える秀逸な脚本で、物語がついに覚醒を見せた。菅田将暉(C)フジテレビ○【第5話あらすじ】絶望に打ちひしがれる久部『夏の夜の夢』公演の初日、W