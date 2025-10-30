【モデルプレス＝2025/10/30】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が、フジテレビ朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分 生放送）の11月マンスリーエンタメプレゼンターに決定。5日、12日、18日の計3回生出演することがわかった。【写真】タイプロ推しメン告白したSixTONESメンバー◆篠塚大輝「めざましテレビ」11月のエンタメプレゼンターに決定2018年6月からスタートした「めざましテレビ」のマンスリー