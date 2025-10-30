兵庫県内のバス会社16社が一堂に会したバスドライバーの合同就職説明会が11月3日（月・祝）、神戸・三宮で開かれます。日本バス協会の発表では、2030年には3万6千人ほど足りなくなると言われている、バスの運転士。兵庫県による路線バス会社へのアンケート調査でも、すでに200人ほど足りないと集計されています。県下では60歳超の運転士が全体の2割を超えており、退職者数に採用者数が追い付かない状況もあり、このたび県内の