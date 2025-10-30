秋の風物詩、銀杏（ギンナン）。モチモチ食感でほんのり苦みがあり、ビールや日本酒のおともに最高です。鮮やかな色合いで、秋の食卓を彩ってくれます。そこで今回は、ギンナンの絶品おつまみレシピをご紹介。旬の味が堪能できるのは10月〜11月の今だけ！ 自家製おつまみで、秋の晩酌時間を楽しみましょう。■ふっくら香ばしい「炒りギンナン」の作り方殻ごと塩で炒るだけで、絶品おつまみに変身！ ペンチなどで殻に割れ目を入れて