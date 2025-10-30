今日30日の朝は、今シーズン一番の冷え込みの所が多くなっています。冬日(最低気温0℃未満)地点数は今シーズン初めて200地点を超えました。最低気温は北海道陸別町ではマイナス7.5℃と今シーズン全国で最も低くなっています。また、東京都心では9.7℃まで気温が下がり、今シーズン初めて10℃未満となりました。今日30日冷え込んだ朝今日30日は寒気が残るなか、晴れて放射冷却現象が強まり、今季一番の冷え込みの所が多くなってい