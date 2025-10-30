ダチョウは家族が入れ替わっても気づかない 身体能力抜群だけど記憶力に難あり ダチョウは世界最大の鳥類で、アフリカのサバンナに生息しています。細長い首と大きな目が印象的ですが、その眼球は実に直径約5cmあって、これは鳥類にとどまらず陸生生物最大なのだとか。そのためか視力に優れ、40m先の豆つぶが見えるといわれています。 鳥の趾は通常4本のところ、ダチョウは２本しかありません。これを二趾足といい、速く走るこ