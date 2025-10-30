福岡市・天神の警固公園では29日から、ハロウィーンを花で楽しんでもらおうというイベントが始まりました。福岡市が進める「一人一花運動」の一環で、地元の保育園児や福祉施設の利用者が、花を植えたり飾りつけをしたりしました。来月2日までの期間中、警固公園は午後5時から翌日の午前6時まで立ち入りが禁止されます。ハロウィーン期間中、警固公園が夜間封鎖されるのは、これで5年連続です。