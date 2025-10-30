◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 ソフトバンク3-2阪神(29日、甲子園球場)先制のソロホームランでソフトバンクの勝利に貢献した山川穂高選手が勝利の喜びを語りました。両チーム無得点で迎えた2回、先頭で打席に入った山川選手は阪神先発・郄橋遥人投手にノーボール2ストライクと追い込まれますが4球目をセンターのスタンドへ運び、日本シリーズタイ記録となる3試合連続ホームランで先制点を挙げました。試合後このホームランに