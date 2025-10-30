【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比64銭円安ドル高の1ドル＝152円68〜78銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1596〜1606ドル、177円10〜20銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が12月の利下げについて「既定路線ではない」と発言し、利下げ継続の観測が後退。日米の金利差を意識した円売りドル買いが優勢だった。