【ニューヨーク共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長（アルゼンチン）は29日、2026年12月末に任期満了を迎えるグテレス事務総長（ポルトガル）の後任を決める次期事務総長選に立候補すると明らかにした。