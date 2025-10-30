¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¡Ê2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Î¥­¥ã¥éÀßÄê²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âç¤­¤ÊÉà¤òÇØÉé¤¦¥ë¥Õ¥£¤Ê¤ÉÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤Î°áÁõÀßÄê²è10ÅÀ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆæ¤ÎÁõÈ÷¡ªÀïÆ®¥â¡¼¥É¤Î¥¾¥í¡õ¥µ¥ó¥¸¤¿¤Á¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¤Î¥­¥ã¥éÀßÄê²è¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤Ï12·îËö¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢2026Ç¯1·î¡Á3·î¤Ï½¼ÅÅ´ü´Ö¡¢4·î¤è¤ê¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¤òÊüÁ÷¡£2026Ç¯¤«¤é¤ÏÁí½¸ÊÔ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¯´ÖºÇÂç2