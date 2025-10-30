日々動き続ける会社の経営、そんな中で自社の状況を詳細に把握するために役立つのが「月次決算」である。当月の売り上げや経費を締めて、経営の状態を翌月中に確認できるメリットは大きい。数字をどう扱うかで、経営者の意思決定は大きく変わる。月次決算を経営に取り入れることで生まれる変化に迫る。※本稿は、神農将史『後継ぎ経営者のための70点経営 地味な積み重ねが、人と利益を引き寄せる』（日経BP）の一部を抜粋・編集し