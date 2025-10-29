Photo: 石阪大輔 カーシェアやレンタカーが充実している今、都会暮らしでクルマの必要性を感じている人もそう多くないのでは？ とはいっても、｢クルマのある生活｣は体験してみないとわからないもの。このご時世クルマを買う理由は、何も移動手段としてだけではありません。｢趣味の一つとして｣｢ファッションとして｣｢人生の転機だったから｣と人それぞれいろんなストーリーがあるんです。MINIの