29日もクマの出没が相次ぎ、小学校やこども園の付近でも目撃された。秋の行楽シーズン、観光地では“ある対策”に乗り出している。野球部の室内練習場に侵入まるで“忍者”のように壁を伝って上る“クマ”。29日にクマが出没したのは、山形市の高校の敷地内だった。「バケモン…バケモン…えっ」「ガチ ガチ ヤバい…ヤバい… 」クマが出没したのは、生徒たちが登校する午前7時半頃。校内をゆうゆうと歩いて野球部の室内練習場に侵