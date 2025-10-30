◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 ソフトバンク3-2阪神(29日、甲子園球場)ソフトバンクが日本シリーズ第4戦で勝利し対戦成績を3勝1敗としました。ソフトバンクは両チーム無得点の2回、山川穂高選手が3試合連続のホームランを放ち1点を先制。6回には2アウトランナー2塁で代打の近藤健介選手がタイムリーを放ち3-0とします。阪神は6回まで3度得点圏にランナーを進めますが、なかなか得点ができず。それでも8回にランナー1塁2塁を作り4番