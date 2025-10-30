「なごり雪」などで知られるフォークシンガーのイルカ（74）が27日、自身のX（旧ツイッター）で父・保坂俊雄さんが21日に亡くなっていたことを報告した。97歳。保坂さんはテナーサックスの奏者で、近年もイルカのライブ公演などでもサックスを演奏していた。 【写真】イルカと共演する保坂さん手術を終えたばかりの97歳とは思えない貫禄！ イルカは「突然のご報告で申し訳ありません。 父97歳が10