警察によりますと、29日午後3時半ごろ、福岡市東区箱崎の交差点で、横断歩道の近くを自転車で渡っていた男性が大型トレーラーにはねられました。■奥村誠悟記者「大型トレーラーは、こちらの交差点を左折した後、自転車をはねたとみられています」はねられたのは、近くに住む長野武彦さん（81）で、その場で死亡が確認されました。この事故で警察は、大型トレーラーの運転手・築城賢一朗容疑