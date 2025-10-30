人気女優たちが次々と金髪姿を披露し、話題を集めている。役づくりや写真集の撮影など、さまざまな理由でイメチェンを果たした姿には、「びっくり」「マジ可愛い」などの反響が相次いでいる。【写真】「びっくり」「マジ可愛い」人気女優たちの“金髪姿”元乃木坂46の与田祐希は、卒業後初となる地上波ドラマ出演にして主演を務める『死ぬまでバズってろ！！』（MBSほか）の役柄に合わせて金髪に。本作で与田は、“告発系イン