ブラジル・リオデジャネイロ州警察は２８日、リオ市北部のファベーラ（貧民街）で麻薬密売組織の大規模な掃討作戦を行い、警官４人を含む少なくとも６４人が死亡した。地元紙「グロボ」によると、掃討作戦の犠牲者としては、リオデジャネイロ州史上最多で、民間人を巻き込む強引な手法に批判の声が上がっている。（リオデジャネイロ支局大月美佳）作戦は、リオ最大の麻薬密売組織「コマンド・ベルメーリョ（ＣＶ）」の勢力拡